LAZ-Stabhochspringer : Holzdeppe Fünfter – Clemens überspringt Fünf-Meter-Marke

Ostrau/Dessau-Roßlau Die Stabhochspringer des LAZ-Zweibrücken, Raphael Holzdeppe und Daniel Clemens, waren am Dienstagabend jeweils bei einem Meeting im Einsatz. Sowohl der Weltmeister von 2013 als auch der Sportstudent verbesserten sich im Vergleich zu ihrem letzten Wettkampf, blieben jedoch unter ihren Möglichkeiten.

Nur zwei Tage nach seinem wenig erfolgreichen Wettkampf im polnischen Chorzow, bei dem er seine Einstiegshöhe von 5,52 Meter nicht überspringen konnte, startete Holzdeppe in Ostrau bei 5,44 Metern. Diese Marke stellte den LAZ-Springer vor keine größeren Probleme. Auch die 5,54 Meter überwand er im zweiten Versuch. Bei 5,64 war jedoch in Tschechien Endstation für Holzdeppe. Anders als seine prominenten Kontrahenten, Ex-Weltrekordler Renaud Lavalliene (Frankreich, 2.) und Weltmeister Sam Kendricks (USA, 3.), übersprang der LAZ-Athlet die Marke am Dienstag nicht. Holzdeppes Saisonbestleistung liegt bei 5,76 Metern. Überraschender Gewinner des Wettkampfes in Ostrau wurde Ernest John Obiena von den Phillippinen. Der drittbeste Sprung seiner Karriere bescherte dem Asienmeister den Sieg beim „Ostrava Golden Spike“. Am kommenden Wochenende ist Raphael Holzdeppe erneut im Einsatz. Dann springt der LAZ-Athlet beim Istaf in Berlin.