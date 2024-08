Leichtathletik Ein zauberhafter Abschied für Raphael Holzdeppe

Vor den Männern hatten bereits die Frauen den rund 600 Zuschauern einen tollen Wettkampf geboten. Niemanden hielt es auf seinem Sitz, als die Olympia-Elfte Marie-Julie Bonnin, die den Wettkampf mit 4,60 Metern gewann, im Anschluss die Höhe von 4,76 Metern auflegen ließ. Dies hätte einen neuen französischen Rekord bedeutet. „Diese Höhe sieht man bei den Frauen nicht so oft“, meinte der LAZ-Vorsitzende Alexander Vieweg anerkennend. Unter rhythmischem Klatschen versuchten die Zuschauer die Französin über die neue nationale Bestmarke zu tragen – doch drei Mal riss die Latte – bei Bonnins ersten Versuch ganz knapp. „Das Meeting war zauberhaft. Der Aufenthalt war wunderbar, die Menschen sehr herzlich. Und das Ambiente, die ganzen klatschenden Zuschauer – das alles hat zu meiner guten Performance heute beigetragen“, schwärmte die 22-Jährige, die die Britin Holly Bradshaw (4,50 Meter) und die Neuseeländerin Imogen Ayris (4,40 Meter) auf die Plätze verwies. Für Bonnin war „Sky’s the Limit“ der erste Wettkampf seit den Olympischen Spielen, bei denen sie ebenfalls 4,60 Meter überflogen hatte. Davor hatte die Französin in dieser Saison sogar schon die 4,70 geknackt. Dass sie in Zweibrücken nicht noch einen draufsetzen konnte, tat Bonnins guter Laune kaum einen Abbruch. Auch wenn sie der Meinung war, dass der französische Landesrekord im Bereich des Möglichen lag. „Der erste Versuch war so knapp – so viel hat gefehlt“, meinte die 22-Jährige und zeigte mit den Fingern einen rund drei Zentimeter breiten Spalt an. Ihre tolle Leistung und der Sieg sowie der Meeting-Rekord bei „Sky’s the Limit“ waren für Bonnin aber mehr als ein kleines Trostpflaster.