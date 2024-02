Leichtathletik Holzdeppe gewinnt bei seiner letzten Hallen-DM Silber

„Es hat mir heute super viel Spaß gemacht. Klar wäre ich gerne höher gesprungen. Aber ich habe alles rausgeholt aus meinem Körper, was drin war und bin happy“, sagte Holzdeppe gegenüber dem Portal leichtathletik.de. Er ergänzte: „Mit der Halle bin ich jetzt durch und habe nun eine Woche Pause. Danach fangen wir an, den Sommer vorzubereiten. Im Mai fängt es an und vielleicht kann ich ja noch mal 5,75 Meter rausholen.“ Diese Höhe würde ihn nämlich zur Teilnahme bei der Freiluft-Europameisterschaft in Rom (7.06 - 12.06) berechtigen. „Oder es klappt über die Bestenliste, da gab es heute noch mal gut Punkte mit dem zweiten Platz. Ich lasse das alles auf mich zukommen und versuche mein Bestes zu geben. Die EM wäre aber noch mal ein Highlight“, meinte Holzdeppe, der aber auch noch mit seiner vierten Olympia-Teilnahme in Paris (26.07 - 11.08) liebäugelt. Dafür beträgt die Norm aber 5,82 Meter. Holzdeppes Saisonbestleistung steht bei 5,55 Meter.