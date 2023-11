Leichtathletik Holzdeppe beendet kommendes Jahr seine Karriere

Bei den Olympischen Spielen 2012 in London hatte Holzdeppe die Bronzemedaille gewonnen. Die Spiele 2021 in Tokio hatte der 34-Jährige wegen eines Knorpelschadens im Knie verpasst. Nun sollen also die Olympischen Spiele 2024 in Paris (26. Juli - 11. August 2024) den Rahmen für den letzten großen Auftritt von Raphael Holzdeppe bilden.