LAZ-Meeting Sky’s the Limit Noch einmal auf dem Herzogplatz hoch hinaus

Im Laufe des Mittwochs hat sich der Zweibrücker Herzogplatz wieder in eine kleine Sportarena verwandelt. Denn an dieser Stelle wird – nach neun Auflagen im Westpfalzstadion – an diesem Donnerstag erstmals wieder das Stabhochsprung-Meeting „Sky‘s the Limit“ des LAZ Zweibrücken stattfinden. Mitten in der Innenstadt wollen die Verantwortlichen ihrem Vorzeige-Athleten Raphael Holzdeppe am Saarländer-Franzosen-Tag einen schönen Rahmen für den letzten Wettkampf seiner Karriere ermöglichen. Dann kommt es auch zu einem Duell, das die Zuschauer in der Vergangenheit in Atem hielt. Holzdeppe misst sich auf dem Herzogplatz unter anderem mit seinem früheren Dauerrivalen Renaud Lavillenie aus Frankreich.