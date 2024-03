2. Fußball-Bundesliga Prinz Ragnar rettet die Roten Teufel

Was wären die Roten Teufel derzeit nur ohne Ragnar Prince Ache? Der Top-Stürmer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern hat seine Mannschaft am Sonntag auf dem Betzenberg im Kellerduell gegen Schlusslicht VfL Osnabrück mit einem Doppelpack zu einem immens wichtigen – und kaum mehr für möglich gehaltenen – 3:2 (0:0)-Sieg geschossen. Eine Viertelstunde vor dem Ende lagen die Pfälzer noch mit 1:2 hinten. Nach dem Ausgleich durch den Ex-Osnabrücker Ba-Muaka Simakala lief schon die zweite Minute der Nachspielzeit, als Ache eine flache Hereingabe von Richmond Tachie aus acht Metern ins Netz beförderte – und die FCK-Fans unter den 42 008 Zuschauern in Ekstase versetzte. „Alle im Stadion haben gespürt, dass noch etwas passieren wird. Wir haben bewiesen, dass wir zurückkommen können. Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen, aber wir müssen nächste Woche so weiter machen“, jubelte der Matchwinner. Er ergänzte: „Wir haben gekämpft als Mannschaft. So zurückzukommen, ist ein geiles Gefühl. Wir haben gezeigt, was der FCK kann.“