Radrennfahrer Jochen Scheibler Vom Handball zu „Schotter“-Radrennen

Zu dieser besonderen Radsport-Disziplin kam Jochen Scheibler als Cross- oder früher genannt Querfeldeinfahrer. „Das ist schon eine gute Basis, um nun bei den Gravel-Radrennen zu starten“, erklärt der auf Landesebene im Saarland beste Fahrer der Seniorenklasse III/IV. Bereits drei Mal sicherte er sich in dieser Altersklasse schon den Landestitel auf der Straße. Drei Mal war er im Gelände beim Cross-Fahren bester Fahrer bei den Saarlandmeisterschaften. Im Bergzeitfahren liegt der Altstadter stetig ganz vorne. Bisher sammelte er in verschiedenen Altersklassen auf Saarebene bereits zehn Titel. Auch in Einzelrennen hat Scheibler viele sehr gute Platzierungen erreicht. So gewann er in der Seniorenklasse III im vergangenen Jahr beim traditionellen Straßenrennen in Überherrn sowie in Kirrlach. Und auch im Cross stand schon mehrfach Platz eins auf der Liste. Den bisher größten Erfolg auf Bundesebene feierte Jochen Scheibler im Vorjahr in Görlitz, als er bei den deutschen Meisterschaften auf der Straße in der Seniorenklasse vier auf dem Bronzerang landete. In der Bundesligasaison im Cross 2023/24 wurde der Fahrer des RV Blitz Oberbexbach starker Vierter.