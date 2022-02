TV Rieschweiler mit zwei Teams in DM-Endrunde : Prellballer brechen Bundesliga-Saison ab

Rieschweiler Der TV Rieschweiler ist somit mit einem Herren- und einem Damenteam für die verschobene DM-Endrunde qualifiziert.

Der TV Rieschweiler ist mit zwei Prellball-Mannschaften für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die erste Männermannschaft und das Frauenteam dürfen an den Titelkämpfen am 21. und 22. Mai im niedersächsischen Markoldendorf teilnehmen. Außerdem bleibt die zweite Männermannschaft des TV Rieschweiler vom Abstieg aus der Bundesliga Süd verschont, obwohl die Südwestpfälzer mit nur zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz stehen.

Auch das TVR-Frauenteam hat sich als Tabellendritter der Bundesliga Süd qualifizert und steht damit vor der ersten Teilnahme an einer Endrunde um die deutsche Meisterschaft. In der Saison 2020 hatten sich die Frauen des TV Rieschweiler auch schon einen Startplatz für die Endrunde gesichert. Dann aber fiel der Kampf um die deutsche Meisterschaft der Corona-Pandemie zum Opfer. Somit steht das Frauenteam des TVR vor seiner ersten Teilnahme bei einer deutschen Meisterschaftsendrunde der Aktiven.

„Auf der einen Seite ist es gut, dass wir uns in beiden Ligen mit den Männern und Frauen qualifiziert haben, auf der anderen Seite ist es schlecht, dass im Moment, wie in anderen Sportarten auch, nichts läuft“, ist Manfred Hettrich, Prellball-Trainer und -Abteilungsleiter beim TV Rieschweiler, hin- und hergerissen.

Wegen der aktuellen Corona-Situation hatte die Staffelleitung der Bundesliga Süd bereits die Rückrunden-Spieltage in Ludwigshafen und Zeilhard abgesagt. Den Vorschlag, die Spieltage im April nachzuholen, unterstützten nicht alle Mannschaften mit Verweis auf die Osterferien und den deshalb für Ausweichtermine nicht idealen Monat April. Manche Teams sehen sich deshalb so kurzfristig nicht in der Lage, in dieser Zeit aufs Feld zu gehen.