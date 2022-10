Prellball-Bundesliga Süd : Siegesserie endet erst mit dem letzten Spiel

Die Prellballerinnen des TV Rieschweiler um Jessica Deck, Lena Hettrich, Laura Herbert und Celine Schuck überraschten am ersten Spieltag der Bundesliga Süd. Foto: Privat

Waiblingen Prellball: Frauen des TV Rieschweiler sind die Überraschung des ersten Bundesliga-Süd-Spieltages in Waiblingen. Männer mit durchwachsenem Auftritt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vier Siege aus fünf Spielen, 8:2 Punkte und Tabellenplatz zwei – das ist die Bilanz der Prellballerinnen vom TV Rieschweiler am ersten Spieltag der Bundesliga Süd. Die Südwestpfälzerinnen haben damit in Waiblingen die Erwartungen deutlich übertroffen. Nicht ganz so gut lief es beim Herrenteam des TVR, das sich aber nach missglücktem Start noch rechtzeitig steigerte und mit ausgeglichener Punktebilanz als Fünfter aus Waiblingen zurückgekehrt ist.

Mit zwei angeschlagenen Spielerinnen auf dem Feld rechneten sich die Prellballerinnen aus Rieschweiler wenig Erfolgs-Chancen aus. Doch die Leistung war zur Freude von Trainer und TVR-Abteilungsleiter Manfred Hettrich konstant auf einem sehr hohen Level. Die ersten vier Spiele dominierten die Rieschweilerinnen nach anfänglicher Nervosität souverän. Der VfL Waiblingen wurde mit zwölf Bällen Vorsprung besiegt (29:41), der SV Weiler mit fünf (37:42), der TV Freiburg-St. Georgen II mit neun (33:42) und der TV Zeilhard mit vier (33:37). Nur das letzte Match gegen den TV Edingen endete mit Jubel der Badener. In den letzten Spielminuten baute der mit 10:0 Punkten unbesiegte Tabellenerste seine knappe Führung weiter aus zum 36:29-Endstand.

Der knappe Rückstand des TV Rieschweiler zur Spitze spricht für eine spannende Saison, in der für den Tabellenzweiten noch alles möglich ist. In der Rückrunde will der TV Rieschweiler gegen Edingen die diesmal verpassten zwei Punkte für sich gewinnen, kündigt Manfred Hettrich an.

Im Männerteam des TV Rieschweiler fiel coronabedingt der Mittelmann Maic Volnhals aus. Für ihn rückte Danilo Utess nach. Dadurch musste die Mannschaft ihre Aufstellung grundlegend überdenken. Niklas Resch rückte als Ersatz für Maic Volnhals in die Mitte.

Im ersten Spiel gegen den VfL Waiblingen hatte die TVR-Mannschaft große Probleme ins Spiel zu kommen. Durch die Umstellungen war die Mannschaft verunsichert und fand zu keinem Zeitpunkt zu ihrem Spielrhythmus. Der Gegner hatte zwar mit den Anschlägen der Rieschweilerer seine Probleme, konnte aber den Vorsprung von Minute zu Minute ausbauen. Am Ende verlor der TVR mit 39:48.

Auch im zweiten Spiel gegen den TV Huchenfeld, den Dritten der letzten deutschen Meisterschaften, änderte sich wenig an der schlechten Annahmequote bei den Südwestpfälzern. Durch die vielen Fehler führte das erfahrene Huchenfelder Team schon zur Pause deutlich. Das Ergebnis von 32:46 war enttäuschend den TV Rieschweiler.

Gegen den deutschen Meister der vergangenen vier Jahre, den TSV Ludwigshafen, war das Team dann völlig verunsichert. Am Ende verlor die Mannschaft um TVR-Kapitän Niklas Speer mit 22:44.

Im Spiel gegen den TV Freiburg-Herdern mussten danach dringend zwei Punkte her, um nicht schon am ersten Spieltag alle Chancen zur Qualifikation für die Meisterschaftsendrunde zu verlieren. Auch wenn die Mannschaft bei Weitem nicht ihr volles Niveau erreichte, gelang es, die Spielkontrolle gegen diesen noch jungen Gegner zu übernehmen. Das TVR-Team wurde in der Annahme und auch im Angriff ballsicherer und siegte deutlich mit 41:33.