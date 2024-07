Leichtathletik Port und Steinmeyer lösen endgültig das WM-Ticket

Die Homburger Sprinterin Ksenia Helios erreichte bei der DM in der U20-Klasse über 100 Meter das Finale. Bei den widrigen Bedingungen am Samstag lief sie dort aber langsamer als im Halbfinale und wurde in 11,99 Sekunden Achte. Helios hatte die Norm für die U20-WM im Vorfeld ebenfalls unterboten. Da sich in Koblenz so viele Konkurrentinnen vor ihr platzierten, wird sie aber wahrscheinlich nicht nach Peru fliegen. Über die 200 Meter qualifizierte sich Helios ebenfalls in 24,99 Sekunden für das Finale, konnte dort wegen muskulärer Probleme aber nicht antreten. Mit Emely Rothfuchs schied eine weitere Homburger Sprinterin – die wie Helios für den Verein Saar 05 Saarbrücken antritt – über 100 Meter in 12,16 Sekunden im Halbfinale aus. Über 200 Meter war für Rothfuchs, die zuvor lange verletzt gewesen war, in 25,38 Sekunden nach dem Vorlauf Schluss.