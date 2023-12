DFB-Pokal Der Glaube an die Sensation hält eine Stunde

Die erneut starke Leistung der Saarpfälzer am Dienstagabend erkannte auch Paulis Trainer Fabian Hürzeler an: „Wir haben uns gegen einen sehr gut verteidigenden Regionalligisten lange schwer getan. Respekt an Homburg. Respekt an die Arbeit von Danny Schwarz, ich wünsche euch den Aufstieg. Ihr habt uns alles abverlangt“, sagte Hürzeler in Richtung des FCH-Übungsleiters.