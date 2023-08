Leichtathletik Sina Mayer ist mit Platz sechs „super zufrieden“

Dass Mayer und Co. im Finale am Samstag überhaupt an den Start gehen durften, war einem Protest des DLV geschuldet. Von der reinen Zeit her hatten die Deutschen den Endlauf am Vortag um wenige Hundertstelsekunden verpasst. Weil aber Wieland bei der Übergabe des Staffelstabes an Sina Mayer von einer australischen Läuferin behindert worden war, durfte das DLV-Quartett auch im Finale ran – musste dort aber mit der schwierigen Innenbahn Vorlieb nehmen. „Wir haben uns auf Bahn eins teuer verkauft, das Rennen war nach der Achterbahnfahrt der Gefühle von gestern aller Ehren wert“, sagte Lückenkemper.