Fußball-Regionalliga „Werden uns vor niemandem verstecken müssen“

Wenn seine neuen Teamkollegen am Freitagabend (19 Uhr) bei Aufsteiger Trier in die Saison starten, wird er auf der Tribüne des Moselstadions die Daumen drücken. „Ich bin wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel noch nicht ganz fit. Derzeit stehe ich noch im Aufbautraining, aber nächste Woche will ich ins Teamtraining einsteigen“, berichtet der 32-Jährige. Bis er wieder „bei 100 Prozent“ sei, könne es noch zwei bis drei Wochen dauern, schätzt der Neuzugang. Spätestens dann will er eine echte Alternative für die Start-Elf sein. Und dies müsse nicht zwangsläufig auf der defensiven Außenbahn sein. Dort hat der Linksfuß zwar den größten Teil seiner Drittliga-Einsätze absolviert. Er wurde während seiner vorangegangenen Stationen aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt.