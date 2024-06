Gelungener Zweibrücker Sommer-Renntag Terachi fliegt auf Gesa überraschend zum Sieg

Jedes der sieben Rennen, zwei für Traber und fünf für Galopper, bot prickelnden Pferderennsport, gespickt mit Überraschungen, aber auch mancher Enttäuschung. So hatten sich viele Pferdefreunde auf einen erneuten Zweikampf zwischen dem erfolgreichen Pferdetrainer Christian Freiherrn von der Recke aus Weilerswist und Herausforderer Christian Peterschmitt aus Bottenbach gefreut. Doch daraus wurde nichts. Mit „Shayan“, dem vierbeinigen Lokalmatadoren, hatte Peterschmitt diesmal ohnehin nur ein Pferd gemeldet. Doch auch das fehlte in dem erlesenen Feld beim Hauptrennen, dem 4. Preis des Fashion Outlets, einem Ausgleichsrennen II C über 1800 Meter. Der vierjährige Wallach blieb im heimischen Stall. Eine Vorsichtsmaßnahme des Besitzertrainers. Denn „Shayan“ hatte sich daheim einfach „festgelegt“. So kristallisiert sich bei der Vorstellung im Führring und an den Wettschaltern schnell eine Favoritenrolle für die vierjährige Stute „Russian Suchi“ heraus, die für Jockey Alexander Pietsch gesattelt war. Aus der Starterbox heraus, die für die 1800-Meter-Distanz nahe der Festhalle ihren Standort hatte, kam „Russian Suchi“ raketenthaft. Doch die Spannung blieb hoch. Das Feld lag dicht zusammen, die Entscheidung fiel auf der Zielgeraden nach dem letzten Bogen, wo sich der nur 51 Kilo schwere Japaner Terachi Shuichi im Sattel von „Gesa“ gegen die Konkurrenz durchsetzte. Dabei ist ein Flüchtigkeitsfehler der gleichaltrigen Stute „Russian Sochi“ in jenem Bogen gewesen, der ihr den Sieg verhagelte. Sieben Mal schon war sie in diesem Jahr am Start, siegte einmal und schaffte vier Platzierungen. Für viele Wetter ein deutlicher Fingerzeig dafür, dass Pferdetrainer Fabian Xaver Weißmeier aus Iffezheim ganze Arbeit zu leisten wusste. Doch insbesondere der ruhige, besonnene und doch höllisch konzentrierte Jockey Terachi nutzte den kleinen Fehler und ließ „Gesa“ stürmen. Mit raumgreifenden Sätzen löste sie sich aus dem Feld und stürmte dem Ziel entgegen. Mit einer Länge Vorsprung war der Sieg sicher. Allein Nina Wagner mit dem vierjährigen Fuchshengst „Trooper“ aus dem Stall von Christian Freiherr von der Recke konnte kurz dahinter folgen, ohne aber den Überraschungssieger noch einholen zu können. Für Wagner gab es mit einer Platzprämie von 2400 Euro aber mehr als nur ein Trostpflaster.