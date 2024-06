Zweibrücker Sommer-Renntag Jetzt muss nur noch der Wettergott mitspielen

Das Hauptrennen um den großen Preis des Fashion-Outlets wird ein Rennen des Ausgleichs II über 1800 Meter sein. Im sechsten Lauf geht es danach dann erneut um den begehrten Ehrenpreis der Stadt Zweibrücken, dem künstlerisch neu gestalteten „Silbernen Bügel“. Dieses Mal wird der Ehrenpreis zusammen mit der amerikanischen Partnerstadt Yorktown an den Sieger vergeben. In den sechs Galopprennen und bei den zwei Trabrennen sind auch am zweiten Renntag des Jahres Spannung und Nervenkitzel pur garantiert, verspricht der Veranstalter. „Wir haben mit allergrößter Sorgfalt und großem Engagement an ehrenamtlichen Helfern die Vorbereitungen getroffen, jetzt muss nur noch Petrus mitspielen“, hofft Rennverein-Geschäftsführer Klaus Wilhelm. Derzeit sieht es so aus, als würde es trocken bleiben. „Dann wird es wieder viele begeisterte Wetter an unseren Rennwettständen geben, denn auch die Einkünfte dort sind für unseren kleinen Verein lebensnotwendig.“ Im Gespräch mit dem Merkur bedauert Wilhelm einmal mehr, dass Helfer und Pferdezüchter in der Region immer weniger werden. Der Rennbahn gegenüber des Rosengartens würden nur noch eine Handvoll Züchter und Besitzer die Treue halten.