Pfälzischer Rennverein Zweibrücken : Im Jubiläumsjahr reiten die Pferde um die Wette

Zweibrücken Der Pfälzische Rennverein Zweibrücken veranstaltet in seinem Jubiläumsjahr am Sonntag auf dem Geläuf der Rennwiese einen Renntag. Und das nach 18-monatiger Zwangspause. Coronabedingt. Damit werde „die Basis des Pferderennsports gefördert“, sagte Geschäftsführer des Zweibrücker Rennvereins Klaus Wilhelm: Wir haben ganz gezielt die Geldpreise erhöht, damit gerade den Besitzertrainern eine Möglichkeit gegeben wird, Preisgelder zu bekommen.“ Sieben Rennen gebe es insgesamt.Doch ein Renntag vor „begrenzter Kulisse“, kann da überhaupt eine Rennatmosphäre aufkommen? Die Verantwortlichen sind nach Kräften bestrebt, in der schwierigen Zeit jede nur denkbare Chance zu nutzen. Dazu nochmals Geschäftsführer Klaus Wilhelm, der zugleich Präsident der Südwestdeutschen Rennvereine ist: „Eintrittstickets beim sonntäglichen Renntag wird es diesmal nicht geben. Coronabedingt.“ Und: „Wer für 25 Euro ein Rennen sponsert, bekommt die Möglichkeit, nicht allein vor Ort die Rennen zu verfolgen, sondern wird zugleich Gast des Veranstalters sein und bewirtet werden.“ Die Veranstalter bekommen also auf die Zuschauer zu. Und das hat Erfolg. Denn auf diese Art und Weise sind bislang 100 Sponsoren zusammengekommen – das sei auch das Ziel gewesen, hält Wilhelm im Gespräch mit dem Merkur fest. Inzwischen ist auch gesichert, dass am Renntag selbst noch einige Sponsoren mit dem Geld Zugang verschaffen können.Für Geschäftsführer Wilhelm sowie den Vereinspräsidenten und Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza ist die Sponsorenunterstützung zu diesem Renntag einfach überwältigend. Zahlenmäßig wollte sich Wilhelm nicht festlegen, doch ein paar Hunderte Sponsoren dürften wohl noch Einlass bekommen. „Wenn jetzt 1000 kämen, müssten wir wahrscheinlich viele von ihnen abweisen, aber von denen, die jetzt schon ihren Sponsorenbeitrag geleistet haben, kommen ja auch nicht alle, womit wir zusätzlichen Spielraum hätten“, hält Wilhelm fest. Dass sich beim Sponsoring des Zweibrücker Renntages selbst Gestüte und Stiftungen beteiligen, haben die Hauptverantwortlichen Wosnitza und Wilhelm in dieser Form noch nicht erlebt. So wird beispielsweise auch das Auftaktrennen über 2400 Meter vom Gestüt Röttgen, dem größten deutschen Vollblutgestüt überhaupt, aus dem Kölner Stadtteil Rat/Heumar finanziert. Auch die Mehl-Mühlens-Stiftung und im Rennen vier die Baden-Badener-Jährlings-Auktion (BBAG) engagieren sich. Bernd Schmahl vom veranstaltenden Rennverein zeichnete dafür verantwortlich – und bekam viel Lob: Mit diesem Engagement zeige sich die Solidarität großer Gestüte und Organisationen mit den kleinen Vereinen, lautete der Tenor. Vieles deutet also auf ein schönes Turnier mit guter Stimmung hin – und das 200 Jahre, nachdem erstmals das Rennen auf der Zweibrücken Rennwiese ausgetragen wurde, wie ein urkundlicher Eintrag belegt.Das Jubiläum soll auf Initiative von Oberbürgermeister Wosnitza im September ausgetragen werden (wir berichteten). Zu diesem Festtag hat das Zweibrücker Fashion-Outlet die Zusammenarbeit zugesichert. Hoch dotierten Rennen wird es an diesem Tag geben – das steht bereits heute schon fest. Der 11. September, ein Samstag, sollten sich die vielen Pferdesportenthusiasten jetzt schon im Terminkalender vermerken. Doch nun steht erstmal das er Großereignis am Sonntag an. Nach langer Zwangspause. Endlich.