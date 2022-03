Poolbillard-Bundesliga : PBC kassiert Niederlage, die kaum weh tut

Ohne Andreas Daniel (links) hatte der PBC Joker Altstadt am Samstag gegen Top-Team Schwerte keine Chance. Weil Marco Dorenburg, Sebastian Ludwig und Sebastian Staab (von rechts) die Punkte gegen Hamburg aber kampflos einfuhren, ist der Klassenerhalt des Poolbillard-Bundesligisten wieder ein großes Stück näher gerückt. Foto: Markus Hagen

Altstadt Poolbillard-Bundesligist PBC Joker Altstadt hat sein Heimspiel gegen Top-Team Schwerte am Samstag zwar verloren. Trotzdem hat der PBC den Abstand auf die Abstiegszone vergrößert. Denn der für Sonntag vorgesehene Gegner reiste gar nicht erst ins Saarland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Poolbillard-Bundesligist PBC Joker Altstadt hat seine einzige Partie am letzten Wochenende verloren – und ist dem Klassenerhalt trotzdem einen großen Schritt nähergekommen. Der PBC unterlag im Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenzweiten PBC Schwerte zwar mit 1:5, heimste die Punkte am Tag darauf aber kampflos ein. Schlusslicht BC Queue Hamburg war die Reise ins Saarland gar nicht erst angetreten. Die Begegnung wurde daher mit 6:0 für den PBC Altstadt gewertet, der damit Rang vier unter den acht Mannschaften festigt. Vier Spiele vor Saisonende hat der PBC Joker fünf Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsrang sieben, den der BC Siegtal einnimmt.

„Jetzt sieht es mit dem Klassenerhalt doch sehr gut aus. Wir sollten mit den Punkten gegen Hamburg fast durch sein“, stellte Christian Schmidt, der sportliche Leiter des PBC fest. Altstadt hatte am Samstag an eigenen Tischen gegen die stark aufspielenden Schwerter wenig zu bestellen. „Sie sind in einer ganz starken Besetzung angetreten und werden in der Meisterschaftsfrage weiter ein wichtiges Wort mitsprechen“, war sich Schmidt sicher. Schwerte liegt mit 23 Zählern in Lauerstellung drei Punkte hinter Spitzenreiter BC Oberhausen.

Die Partie gegen die Nordrhein-Westfalen wäre für die Joker-Spieler schon in Bestbesetzung eine schwierige Aufgabe gewesen. Erschwerend kam hinzu, dass Andreas Daniel aus privaten Gründen passen musste. Für ihn spielte Marco Kuhn. Altstadts Nationalspieler Sebastian Staab verlor seine 14.1/Endlos-Partie nach sechs Aufnahmen mit 72:100 gegen Tobias Bongers. Noch enger ging es im 10-Ball-Spiel zwischen Joker-Akteur Sebastian Ludwig und Gästespieler Mohammad Soufi zu. Mit 6:7 musste sich Ludwig ganz knapp geschlagen geben. „Klar hätte das auch anders rum ausgehen können. Aber wir müssen ehrlich sein: Es wäre wohl Ergebniskosmetik gewesen“, sagte Schmidt. Denn Schwerte spielte in den folgenden Partien einfach zu stark auf. Das 10-Ball-Duo des PBC Joker – Marco Kuhn und Marco Dorenburg – verlor gegen Ramazan Dincer/Karlo Dalmatin mit 4:6. Sebastian Staab gab sein 8-Ball-Spiel gegen Karlo Dalmatin mit 6:7 zwar nur knapp ab. Doch Dorenburg hatte in seiner 9-Ball-Partie gegen Soufi keine Chance (5:9). Damit war die Begegnung bereits vor dem finalen 9-Ball-Spiel beim Stand von 5:0 für Schwerte entschieden. Dort holten Sebastian Ludwig und Marco Kuhn mit einem 6:4-Sieg über Bongers und Dincer zumindest den Ehrenpunkt für die Gastgeber. Die Altstadter gewannen im 9-Ball mit 6:4.

Am vorletzten Doppelspieltag heißt es für die Joker-Spieler wieder Reisekoffer packen. Am 9. April tritt der PBC beim Tabellenfünften 1. PBC Sankt Augustin im Norden von Bonn an. Einen Tag später geht es rund 100 Kilometer weiter östlich zum Vorletzten BC Siegtal.