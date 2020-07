Leichtathletik : Breininger ist die Schnellste ihrer Altersklasse

Rehlingen/Blieskastel Vom Läuferabend im saarländischen Rehlingen sind viele Sportler aus der Region zuletzt mit Titeln und Medaillen zurückgekehrt. Die Blieskastelerin Paula Breininger (LG Bliestal) wurde über die 100 Meter Sprint in ihrer Altersklasse U18 in einer Zeit von 12,84 Sekunden Erste.

In der Altersklasse U18 wurde Florian Seel vom TV Kirkel über die 3000 Meter in einer Zeit von 10:24,79 Minuten Dritter, verpasste Silber dabei nur um eine halbe Sekunde. Hannah Bossung vom TV Homburg gewann bei der U14 im 800-Meter-Lauf souverän Gold. Sie kam in der Zeit von 2:47,89 Minuten ins Ziel, war damit fast zehn Sekunden schneller als die Zweitplatzierte. Ebenso dominanter trat Clara Seel vom TV Kirkel in der Altersklasse U14 über die 2000 Meter auf. Ihre Zeit von 7:49,25 Minuten war fast 25 Sekunden schneller als die ihrer ärgsten Verfolgerin.