Fußball-Verbandsliga Nordost Wilde Schlussminuten in Limbach

Palatia Limbach – SV Furpach 3:2 (2:0). Der FC Palatia Limbach hat die Tabellenführung in der Spielklasse verteidigt. Durch den 3:2-Erfolg am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Furpach liegt die Palatia weiter mit drei Punkten vor Schwarzenbach an der Spitze. Lange Zeit sah es nicht danach aus, als würde Limbach um den Sieg bangen müssen. Die Hausherren schnürten Furpach zunächst in der eigenen Hälfte ein. Nach einer halben Stunde markierte Tim Pommerenke die Führung. Sechs Minuten später luchste er einem Gegenspieler den Ball ab – und erhöhte auf 2:0. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause. Danach schaltete Limbach zurück und wollte das Ergebnis verwalten. Das bestraften die Gäste, die durch Sebastian Schmitt zum Anschluss kamen (85.). Es war der Auftakt wilder Schlussminuten: Limbachs Lucas Höh stellte mit dem 3:1 nicht einmal eine Minute später den alten Abstand wieder her. Doch nach einem Eckball verkürzte erneut Schmitt wieder auf 2:3. Aber am Ende brachte die Palatia den Sieg über die Zeit – und geht aus der Pole Position in die letzten Saisonspiele.