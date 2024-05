Fußball-Verbandsliga Palatia ballert sich zur Meisterschaft

SV Schwarzenbach – SG Thalexweiler/Aschbach 0:1 (0:0) Der SV Schwarzenbach hatte im Heimspiel am Sonntag in der Startaufstellung kräftig rotiert. Denn aufgrund der 0:2-Niederlage der SG Lebach-Landweiler am Vortag beim VfB Theley stand bereits fest, dass Schwarzenbach nicht mehr von Relegationsrang zwei verdrängt werden kann – und am Samstag, 1. Juni, gegen den Tabellenzweiten der Südwest-Verbandsliga um den Saarlandliga-Aufstieg spielen wird.