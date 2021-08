Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Palatia trennt sich im Top-Spiel Remis

Limbachs Tim Mohr (blaues Trikot) entwischt in dieser Szene dem Marpinger Johannes Alt. Das Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost endete leistungsgerecht mit einem Unentschieden (1:1). Foto: Wolfgang Degott/Picasa

SC Blieskastel-Lautzkirchen – Preußen Merchweiler 15 (10) Fußball-Verbandsliga Nord-Ost: Limbach spielt 1:1 gegen Marpingen-Urexweiler. Blieskastel kommt nach starkem Beginn unter die Räder. Schwarzenbach und Ballweiler siegen.

(ott) In einer von Merchweiler kontrollierten Begegnung hielten die Hausherren im ersten Durchgang noch gut mit und gingen sogar durch Nico Bauer (45.) in Führung. Nach dem Wechsel setzte sich die Erfahrung der Gäste aber durch. Per Foulelfmeter glich Felix Keßler (51.) aus. Andreas Gräsel (59.) legte nach. Blieskastel kam nicht mehr richtig ins Spiel und musste durch Keßler (74./Foulelfmeter) die Vorentscheidung hinnehmen. Danach gingen bei den Gastgebern die Köpfe runter und Merchweiler kam durch Moritz Schwindling (79./88.) noch zu zwei weiteren Treffern.