Fußball-Verbandsliga Nordost Palatia verteidigt souverän die Spitze

Palatia Limbach – FC Freisen 6:0 (2:0). Gegen harmlose Freisener fuhr der Tabellenführer FC Palatia Limbach im Heimspiel einen nie gefährdeten Kantersieg ein. Die Gäste hatten keine nennenswerte Torchance. Abwehrspieler Finn Brunk (39.) brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung. Vor der Pause erhöhte Tim Mohr auf 2:0 (40.). Im zweiten Abschnitt gelang Lars Benedikt Wagner (47.) zum Abschluss einer tollen Kombination der dritte Palatia-Treffer. Tim Pommerenke (65.) verwandelte danach einen an ihm verursachten Foulelfmeter und der vor Saisonbeginn von Freisen gekommene Felix Klein (77.) legte per Handelfmeter nach. Den Schlusspunkt in der einseitigen Partie setzte Fabio Castiglione (81.). Limbach bleibt Spitzenreiter – mit bereits sechs Punkten Vorsprung auf Rang zwei.