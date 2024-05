Fußball-Verbandsliga Nordost Limbach lässt es noch mal krachen

SG Lebach-Landsweiler – SV Schwarzenbach 2:1 (0:2) Auch für den SV Schwarzenbach, der in seinem letzten Ligaspiel am Sonntag auf einige Leistungsträger verzichten musste, ging es bei der SG Lebach-Landsweiler um nichts mehr. Dass der SVS die Runde als Vizemeister abschließen und an der Aufstiegsrelegation teilnehmen wird, war vor dem Saisonfinale klar. Schwarzenbach lag zur Pause durch einen Treffer von Mustafa Elmas (30.) nicht unverdient in Führung. Im zweiten Abschnitt verflachte das Spiel dann aber zusehends. Alexander Riga (75.) vollendete nach einem Abstimmungsfehler in der Schwarzenbacher Abwehr zum Ausgleich. Per Foulelfmeter gelang Dominik Jäckel (58.) schließlich der Siegtreffer der SG. Schwarzenbach trifft am Samstag, 1. Juni, um 16 Uhr, auf dem Rasenplatz des SV Rohrbach im Relegationsspiel zum Aufstieg zur Saarlandliga auf den Vizemeister der Verbandsliga Süd-West, den SC Halberg Brebach.