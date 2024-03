Fußball-Verbandsliga Nordost Ein erster Dämpfer für Palatia Limbach

Lebach habe aggressiver gespielt, so Gessner. Und die SG erzielte auch den einzigen Treffer des Tages. David Dräger war in der 29. Minute per Kopf erfolgreich. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Limbacher, die mit 75 Toren den erfolgreichsten Angriff der Liga stellen, im Angriffsspiel ungewohnt harmlos. „Eine richtig gute Torchance haben wir uns in der ganzen Partie nicht herausgespielt. Der Sieg für Lebach/Landsweiler war nicht unverdient“, musste Gessner einräumen.