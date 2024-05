Fußball-Verbandsliga Nordost Erster Meister-Matchball für Limbach

Ein Sieg fehlt dem FC Palatia Limbach in der Fußball-Verbandsliga Nordost noch – dann würde die Palatia als Meister und Aufsteiger in die Saarlandliga feststehen. Schon an diesem Freitagabend können die Limbacher Fakten schaffen – mit drei Punkten im Auswärtsspiel um 19 Uhr beim Zwölften SG Nohfelden-Wolfersweiler. Limbachs Trainer Patrick Gessner ist jedoch gewarnt. Denn der kommende Gegner hat am vergangenen Spieltag den Tabellendritten SG Lebach-Landsweiler bezwungen (3:2), der sich noch kleine Hoffnungen auf Relegationsrang zwei machen kann.