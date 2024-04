Fußball-Verbandsliga Nordost Limbach bleibt im Titelrennen auf Kurs

Am Ende konnte Trainer Patrick Gessner mit der Punkteteilung ganz gut leben. Sein FC Palatia Limbach trennte sich an Ostersamstag im Heimspiel der Fußball-Verbandsliga Nordost mit 2:2 (1:1) von der FSG Ottweiler-Steinbach. Damit verhinderte Tabellenführer Limbach, dass der Fünfte Ottweiler im Saisonendspurt womöglich doch noch einmal zur Spitze aufschließt. Und weil der erste Verfolger der Palatia, der SV Schwarzenbach, am Donnerstag im Heimspiel gegen den SV Furpach ebenfalls nicht über ein 2:2 (wir berichteten) hinausgekommen war, ist auch der Vorsprung auf Rang zwei nicht geschmolzen. Limbach liegt acht Spieltage vor Saisonende weiter mit einem Sechs-Punkte-Polster auf Rang eins. In den verbleibenden Partien muss die Palatia zwar noch beim Vierten FSG Schiffweiler-Landsweiler ran. Das übrige Restprogramm sieht aber machbar aus.