Fußball-Verbandsliga Nordost : Pommerenke und Mohr schießen Palatia zum Sieg

Fußball-Verbandsliga Nordost: Limbach schlägt Thalexweiler. Niederlagen für Schwarzenbach und Blieskastel.

Palatia Limbach – SG Thalexweiler-Aschbach 2:0 (2:0). Die Tore in Limbach fielen binnen vier Minuten. Tim Pommerenke (22.) und Tim Mohr (26.) münzten sehenswerte Kurzpass-Stafetten der Palatia aus kurzer Distanz in Treffer um. Die Gäste spielten in der ersten Hälfte zwar munter mit, konnten Schlussmann Philip Luck aber nicht in Verlegenheit bringen. Nach dem Wechsel verflachte die Partie. Einzig ein vom Limbacher Benjamin Bubel verursachter Foulelfmeter (80.) sorgte noch für Aufregung. Doch Jonas Hans setzte den Ball am Palatia-Gehäuse vorbei.