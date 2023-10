Fußball-Verbandsliga Macht die Palatia beim „Kerwespiel“ das Dutzend voll?

Nicht ganz so lange wie die der Palatia dauert die Erfolgsserie des SV Schwarzenbach an. Der SV blieb am vergangenen Spieltag beim VfB Theley „erst“ das neunte Spiel in Serie ungeschlagen. Mit dem Ergebnis in Theley war SV-Spielertrainer Max Murr, dessen Team Rang vier in der Tabelle belegt, nicht unzufrieden – schließlich steckte seiner Mannschaft noch das schwere Saarlandpokal-Spiel unter der Woche gegen den Saarlandligisten FSV Jägersburg (3:1 für den FSV) in den Knochen. Zudem musste Schwarzenbach einige Ausfälle von Stammspielern kompensieren.