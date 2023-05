Fußball-Verbandsliga Die Palatia fordert den Ligaprimus

Weniger erfreulich stellt sich die Lage beim SC Blieskastel-Lautzkirchen dar. Nach solidem Start ins neue Jahr folgten zuletzt drei Niederlagen in Serie, am vergangenen Spieltag unterlag der SC auch im Kellerduell zu Hause gegen die SVGG Hangard. Der Vorletzte Blieskastel hat aber noch immer vier Punkte Vorsprung auf die SVGG – und muss unbedingt zusehen, dass sich dies bis Saisonende nicht ändert. Denn der Tabellenletzte steigt in jedem Fall ab. Der Vorletzte muss hoffen, dass keine Mannschaft aus der Saarlandliga in die Verbandsliga Nordost absteigt – und dass der Tabellenzweite der Nordost-Staffel sich in den Aufstiegsrelegationsspielen gegen den Zweiten der Verbandsliga Südwest durchsetzt. Dass Blieskastel in den verbleibenden fünf Saisonspielen noch den Drittletzten SV Rohrbach einholt, ist angesichts von acht Punkten Rückstand eher unwahrscheinlich. Am Sonntag könnte der SC den Abstand aber zumindest auf fünf Punkte reduzieren. Um 15 Uhr empfängt er Rohrbach zum Heimspiel.