Fußball-Verbandsliga Nordost : Palatia will zum Jahresausklang die Kurve kriegen

Limbach Fußball-Verbandsliga: Der FC Palatia Limbach empfängt an diesem Freitag den FC Freisen zu seinem letzten Spiel des Jahres.

Doch Palatia-Trainer Patrick Gessner, der seit 2018 bei seinem Heimatclub für die Verbandsliga-Elf verantwortlich ist, muss personell weiterhin improvisieren. Limbach tritt seit Wochen mit einer Rumpfmannschaft an. Auch am vergangenen Spieltag, an dem Limbach mit 1:2 bei der SG Lebach-Landsweiler verlor, musste Gessner auf eine zweistellige Anzahl an Spielern verzichten. Der Trainer hofft, dass sich die Situation nach der Pause entspannt haben wird. Doch Kevin Jachim und Julian Lauer (beide Kreuzbandriss) werden auch im neuen Jahr vorerst nicht zur Verfügung stehen.