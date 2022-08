Fußball-Verbandsliga Nordost : Blieskastel-Lautzkirchen vor Auswärts-Marathon

Der Limbacher Jesko Freiler (vorne, Bildmitte) empfängt mit seiner Palatia am Freitagabend den SC Blieskastel-Lautzkirchen. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Saarpfalz-Kreis Das Schlusslicht der saarländischen Fußball-Verbandsliga Nordost muss am Freitagabend im Saarpfalz-Derby bei Palatia Limbach ran – und tritt auch im kompletten September ausschließlich in der Fremde an. Schwarzenbach fordert am Sonntag Spitzenreiter Preußen Merchweiler.

(ott) Schon an diesem Freitag um 19 Uhr ist in Limbach Derbyzeit. Dann wird in der Fußball-Verbandsliga Nordost die Begegnung zwischen der Palatia und dem SC Blieskastel-Lautzkirchen angepfiffen. Auf dem Feld gegenüberstehen werden sich zwei Mannschaften, die am vergangenen Spieltag Niederlagen hinnehmen mussten. Während es für die Limbacher (2:3 gegen den VfB Theley) die erste in dieser Saison war, sieht die Situation für Blieskastel deutlich finsterer aus. Der SC ging zu Hause gegen die SG Lebach-Landsweiler (2:4) im dritten Spiel zum dritten Mal als Verlierer vom Platz und trägt damit die Rote Laterne der Klasse.

SC-Spielertrainer Daniel Ruschmann hatte schon vor dem Saisonstart vor einem harten Auftaktprogramm gewarnt. Die bisherigen Gegner SG Marpingen-Urexweiler und Lebach-Landsweiler spielten vergangene Saison eine gute Runde und sind in der laufenden Spielzeit ungeschlagen. Dass der dritte Gegner, der stark gestartete Aufsteiger Hertha Wiesbach II, als Reserve eines Oberligisten keine Laufkundschaft darstellt, war ebenfalls klar.

Trotzdem macht Ruschmann der Null-Punkte-Start natürlich zu schaffen. Insbesondere über die Niederlage am vergangenen Spieltag ärgert sich der 32-Jährige gewaltig. Nach fünf Minuten lag sein Team mit 2:0 vorne, wurde nach der Pause aber von einem Sonntagsschuss überrascht, mit dem die Gäste den Anschluss herstellten. Ein laut Ruschmann „umstrittener Foulelfmeter“ für Lebach führte fünf Minuten vor dem Ende zum Ausgleich. „Das hat uns aus dem Rhythmus gebracht“, haderte Ruschmann, dessen Elf sich dann noch zwei weitere Gegentreffer einfing.

Zu schaffen macht dem SC auch die angespannte Personalsituation. Steven Jann wird wegen einer Operation mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. André Schmidt hat einen Ermüdungsbruch erlitten. Luca Schulz fällt wegen einer Fußverletzung aus. Urlaubsbedingt fehlen auch Peter Pusse und Luca Rau. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Marcel Schwarz.

Vergangene Saison konnte sich der SC auf seine Heimstärke verlassen. Blieskastel-Lautzkirchen gewann damals sechs seiner letzten sieben Spiele an der Florianstraße und sprang dem Abstieg noch von der Schippe. Doch aktuell kann der SC mit diesem Pfund nicht wuchern. Aufgrund der Erneuerung der Kunstrasendecke des heimischen Spielfeldes wird der SC nicht nur die Partie gegen Limbach – sondern auch alle Spiele im September auswärts bestreiten.

Auch Palatia-Trainer Patrick Gessner war nach der Niederlage seiner Mannschaft in Theley angesäuert. „Wir haben die Punkte unnötig verschenkt.“ Limbach war in Theley zwei Mal in Führung gegangen. Ein unerklärlicher Einbruch nach rund einer Stunde führte aber zur ersten Saisonniederlage.

Der SV Schwarzenbach, der sich am vergangenen Spieltag einen irren Schlagabtausch gegen Aufsteiger SV Furpach lieferte (4:4), steht am Sonntag vor der aktuell schwerstmöglichen Aufgabe. Schwarzenbach muss um 15.30 Uhr beim Spitzenreiter SV Preußen Merchweiler ran, der mit der maximalen Ausbeute von neun Punkten von ganz oben grüßt.