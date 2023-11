Fußball-Verbandsliga Der dreifache Mohr versenkt Schwarzenbach

Zweikämpfe bestimmten das Spielgeschehen, es wurde um jeden Meter gerungen. Mit einem Kopfball setzte Tim Mohr in der 26. Minute nach Vorlage von Steven Bettinger die Kugel zum 1:1 in die Maschen. Doch Schwarzenbach brach diesmal nicht ein. Der Palatia-Jubel war noch nicht verklungen, da hatte Aourel Ntemo den SV mit einem sehenswerten Volleyschuss ins lange Eck wieder in Front geschossen (27.).