Fußball-Bezirksliga Westpfalz Die Palatia geht den Kraftakt Klassenerhalt an

Schon am 5. Januar begannen die SV-Spieler in Eigenregie mit der Vorbereitung auf die Restsaison. Eine Woche später ging es dann auch wieder raus auf den Platz. In dieser Woche steht nun das erste von fünf Testspielen auf dem Programm. Alle werden auf dem heimischen Kunstrasenplatz an der Bahnhofstraße ausgetragen. An diesem Samstag um 18 Uhr empfängt Contwig den Landesligisten TSC Zweibrücken. Weiter geht es am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr gegen die SG Rieschweiler II. Am Samstag, 3. Februar, empfängt Contwig um 14.30 Uhr den SV Hinterweidenthal. Am Mittwoch, 7. Februar, geht es um 19 Uhr gegen die SG Massweiler-Höhmühlbach und die Generalprobe findet am Samstag, 17. Februar, um 17 Uhr gegen die FSG Parr-Altheim statt.