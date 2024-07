Fußball-Verbandspokal Südwest Aus dem Trainingslager zum Pflichtspiel-Auftakt

Kupper ging also mit dem Verbandsliga-Aufstieg. Kommende Saison tritt er mit der Palatia in der A-Klasse an. Dabei hatte er auch Anfragen anderer Vereine aus der Verbandsliga und der Oberliga. Doch der 32-Jährige entschied sich für die Arbeit in Contwig – und kann dabei auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Seine Jugendzeit verbrachte er beim FK Pirmasens und der SG Rieschweiler. Es folgten als Aktiver Stationen bei den VB Zweibrücken, dem SVN Zweibrücken, dem FK Pirmasens, dem SC Hauenstein und dem SV Steinwenden. Als (Spieler-)trainer arbeitete er bei der SG Eppenbrunn und in Hauenstein. In seiner Vita stehen 122 Oberligaspiele und 15 Partien in der Regionalliga, in welche er sowohl mit Pirmasens als auch dem SVN aufstieg.