Reitsport : Olympia-Gold-Reiterin Dorothee Schneider startet in Zweibrücken

Zweibrücken (cvw) Das ohnehin schon hochklassig besetze Dressur-Turnier der DSG Bliesgau, das von diesem Freitag bis Sonntag am Zweibrücker Landgestüt stattfindet, ist um einen äußerst prominenten Namen reicher.

Denn auch die mehrfache Gewinnerin der Olympischen Goldmedaille, Dorothee Schneider, geht in der Rosenstadt an den Start. Die gebürtige Mainzerin, die in Framersheim lebt, hatte erst in diesem Jahr Olympia-Gold mit der deutschen Mannschaft in Tokio gewonnen. Eben dies war ihr auch 2016 in Rio de Janeiro geglückt.