Olympia-Nominierung Hussong vor drittem Start bei Olympischen Spielen

Zunächst steht dort am 7. August die Quali an. „Die will ich erst einmal überstehen – aber das muss jede“, sagte Hussong nach ihrem siebten DM-Titel in der Vorwoche in Braunschweig. Sie wolle alles geben, um am Samstag, 10. August, ab 19.40 Uhr auch im Finale von Paris zu stehen. „Da geht es dann bei null los - da ist einiges drin. Da ist es ganz egal, wie weit man in diesem Jahr schon geworfen hat, das habe ich selbst in Tokio leider erfahren müssen“, betont die Europameisterin von 2018. Nach Rio 2016, wo es für Hussong vor allem darum ging, Erfahrungen zu sammeln, reiste die Speerwerferin des LAZ 2021 als Zweite der Welt und somit als eine der Favoritinnen zu den Sommerspielen nach Japan. Als enttäuschte Neunte flog sie wieder nach Hause. Ausgerechnet im Olympia-Finale legte sie – nach den so starken Vorleistungen, nach ihrer starken neuen Bestmarke von 69,19 Metern – den schlechtesten Wettkampf der Saison hin.