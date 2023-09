Triathlet von Ironman in Finnland zurück Oliver Spurzems Blick geht schon zur WM in Nizza

Dennoch startete das Rennen der Männer planmäßig. Der See hatte, so der Zweibrücker, frische 18 Grad Wassertemperatur. Da er von der Rennleitung in die letzte Gruppe eingeteilt wurde, musste er quälend lange zwei Stunden auf seinen Einsatz warten. Deshalb hatte er auch das komplette Feld mit über 2500 Triathleten zunächst vor sich. „Ein später Start ist nicht optimal, um vorne Druck zu machen“, sagt er. Was etwa bei der Radstrecke Probleme bereitete, denn: „Wenn man von ganz hinten als Schneller reinfährt, muss man immer von Rad zu Rad fahren und aufpassen, was man macht.“ Außerdem habe sich das Rennen „verselbstständigt“, wie Spurzem sagt. Es habe etwa Überholmanöver gegeben, die über die für die Sportler eigentlich untersagte andere Straßenseite geführt hätten. Auch die geforderten Abstände seien nicht eingehalten worden.