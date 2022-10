Handball-Oberliga : VTZ-Handballer wollen in Mülheim Abbitte leisten

VTZ-Trainer Philip Wiese musste sein Team nach der Heimpleite gegen den TV Nieder-Olm wieder aufrichten. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Vor heimischem Publikum unterlagen die Zweibrücker zuletzt. Bei der SG Handball Mülheim-Urmitz soll nun ein Erfolg fürs Selbstvertrauen her.

Die Oberliga-Handballer der VTZ Saarpfalz sind auf Wiedergutmachung aus. Nach einer schwachen Vorstellung im Heimspiel gegen den TV Nieder-Olm wollen die VTZ-Handballer am Samstag in der Mülheim ein anderes Gesicht zeigen. In der Philipp-Heift-Halle müssen die Saarpfälzer bei der neu gegründeten Spielgemeinschaft Handball Mülheim-Urmitz ran. Auch die Spielgemeinschaft hat am vergangenen Wochenende eine bittere Niederlage einstecken müssen. Deshalb dürften die Mülheimer vor eigenem Publikum ebenfalls bis in die Haarspitzen motiviert sein. Das spricht für eine spannende Partie zweier Teams auf Augenhöhe.

„Die Jungs sind nach der Leistung gegen Nieder-Olm natürlich alle ein bisschen geknickt. Das ist aber alles ein Lernprozess und man muss die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ich hoffe, dass wir das am Samstag schaffen“, sagt VTZ-Coach Kai Schumann, der sich mit der bisherigen Trainingswoche zufrieden zeigt.

Der Saisonverlauf der VTZ Saarpfalz hat etwas von einer Berg- und Talfahrt. Nach einer schwachen Leistung in Bingen folgten drei gute bis sehr gute Partien. Am letzten Wochenende dann der Rückschlag. Gegen Nieder-Olm haben sie es nicht geschafft und die guten Leistungen aus den Vorwochen anzuknüpfen und mussten sich am Ende klar mit 24:30 geschlagen geben. Nicht nur der schwache Auftritt dürfte die Zweibrücker schmerzen, denn die ersten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Rückraumspieler Moritz Baumgart, der gegen den TV Nieder-Olm einer der wenigen war, die Normalform erreichten, fällt mit gebrochenem Finger auf unbestimmte Zeit aus. In Anbetracht seines Stellenwerts innerhalb der Mannschaft und seiner bisher guten Leistungen ist das ein Ausfall, der nicht leicht zu verkraften ist.

Letzte Saison traf man zwei Mal, damals noch als TV Mülheim, auf die Mannschaft von Hilmar Bjarnason und konnte beide Duelle für sich entscheiden. Besonders der Auswärtserfolg in der Rückrunde in Mülheim, mit einem stark aufspielenden Baumgart, war einer der entscheidenden Punktgewinne für den späteren Klassenerhalt der Zweibrücker.

Doch Kai Schumann weiß, dass die Trauben am Samstag hoch hängen werden. „Mülheim ist gerade zu Hause eine starke und erfahrene Mannschaft, die mit Hilmar Bjarnason einen sehr kompetenten Trainer hat. In Mülheim zu gewinnen wird sehr schwierig. Letztes Jahr haben wir dort ein sehr gutes Spiel gemacht und ich hoffe, dass uns das dieses Jahr auch noch mal gelingt“, so Schumann. Bjarnason hat dieses Jahr eine sehr gute Mischung aus Erfahrung und Jugend zusammen. Mit den Brüdern Niklas und Philipp Schwenzer, oder auch Jan Hommen, haben sie erfahrene Oberliga-Spieler die viel Niveau mitbringen. Mit dem jungen Tim Hemmerle im rechten Rückraum haben sie zudem den derzeit besten Torschützen der Oberliga-RPS in ihren Reihen. Wie auch in den Jahren zuvor, spielt die Mannschaft von Hilmar Bjarnason einen schnellen Ball und zeigt sich technisch und taktisch sehr gut ausgebildet. Lässt man sie gewähren, hat man sich schnell 30 Gegentore und mehr eingehandelt. Doch das hohe Tempo von Handball Mülheim-Urmitz hat auch seinen Preis. Während sie nach der Angriffsleistung zur Spitze der Liga zu zählen sind, ist die Abwehr, zumindest bislang, noch nicht als Bollwerk in Erscheinung getreten.