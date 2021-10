Handball-Oberliga der Frauen : Ausgerechnet auswärts: Löwinnen feiern ersten Sieg

Köllerbach Die Oberliga-Handballerinnen vom SV 64 Zweibrücken gewinnen bei den Handballfreunden Köllertal deutlich mit 27:18.

Die Oberliga-Handballerinnen vom SV 64 Zweibrücken sind zu Hause eine Macht. In der heimischen Ignaz-Roth-Halle sind die Löwinnen seit über zweieinhalb Jahren ungeschlagen. Ihren ersten Saisonsieg feierten die 64erinnen in dieser Spielzeit aber – nachdem sie sich zu Hause bislang zwei Mal Remis getrennt hatten – in der Fremde. Bei den HF Köllertal setzte sich der SV am Samstag dank einer tollen ersten Halbzeit mit 27:18 durch. Erfolgreichste SV-Schützinnen waren Lucy Dzialoszynski mit sieben Treffern und Marie-Luise Kiefer mit acht Toren (sechs Siebenmeter).

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Löwinnen dann zunächst schwerer, schlossen manchen Angriff zu überhastet ab und kamen nicht mehr richtig in ihr Tempospiel. In den ersten zehn Minuten gelang dem SV nur ein einziges Tor. Die Konsequenz: Köllertal kam wieder bis auf fünf Treffer heran (14:19/45.).

Doch mit einer starken Einzelaktion traf Marie-Luise Kiefer zum 20:14 aus SV Sicht – und sendete damit das Signal an ihre Mannschaft, die Zügel wieder anzuziehen. Die Zweibrückerinnen fingen sich wieder und schraubten den Vorsprung bis zur Schluss-Sirene auf neun Tore in die Höhe.

„Die Mädels waren schon vor dem Spiel heiß darauf zu zeigen, dass sie mehr können als das, was sie bisher in der Saison gezeigt haben. Diese Körpersprache haben sie mit aufs Feld genommen. Heute haben viele Puzzleteile ineinander gegriffen. Jetzt konzentrieren wir uns voll auf die nächsten beiden Heimspiele“, war SV-Trainer Rüdiger Lydorf stolz auf sein Team. Am kommenden Sonntag um 16 Uhr empfangen die Löwinnen den TV Wörth – und wollen im schweren Spiel gegen den Tabellenzweiten das nächste Kapitel über ihre imposante Heimstärke schreiben: Dann soll auch in der Ignaz-Roth-Halle der erste Sieg her.