Handball-Oberliga der Frauen : Löwinnen setzen Heimserie nahtlos fort

Zweibrücken Die Handballerinnen vom SV 64 Zweibrücken haben zum Saisonauftakt in der Oberliga mit 27:21 gegen die TG Waldsee gewonnen. Auch wenn die Löwinnen noch einige Anlaufschwierigkeiten offenbarten, war der Trainer zufrieden.

Der Auftakt ist geglückt – und die imposante Heimserie um ein weiteres Kapitel reicher. Die Handballerinnen vom SV 64 Zweibrücken haben ihr erstes Saisonspiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am Samstag gegen die TG Waldsee mit 27:21 (14:9) gewonnen. Dabei tat sich das Team von Trainer Rüdiger Lydorf trotz einer sehr guten Leistung von Lucie Krein gegen die Gäste aus der Vorderpfalz lange Zeit schwer mit der Favoritenbürde. Erst kurz vor der Halbzeit setzten sich die Gastgeberinnen auf fünf Treffer ab und zogen bis Mitte des zweiten Durchgangs vorentscheidend auf acht Tore davon.

Doch zunächst dauerte es geschlagene 25 Minuten bis die Löwinnen Nervosität und Unkonzentriertheit ablegten. Bis zum Zwischenstand von 10:9 sahen die rund 50 Zuschauer in der Zweibrücker Westpfalzhalle eine Begegnung auf Augenhöhe, in der keine der beiden Mannschaften so recht zu überzeugen wusste. Erst nach mehreren personellen Umstellungen setzten vor allem Lucy Dzaloszynski, Marie-Luise Kiefer und Renata Szabo die entscheidenden Akzente. Für Szabo war es das erste Pflichtspiel nach einjähriger Babypause. Mit drei Treffern fügte sich die Ungarin auf Anhieb wieder gut ein. Durch einen 4:0-Lauf setzten sich die Zweibrückerinnen bis zur Halbzeit auf 14:9 ab und brachten die Partie damit in ruhigere Fahrwasser.