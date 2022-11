Handball-Oberliga : Hunsrück zieht Löwinnen spät die Zähne

Zweibrücken Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken unterliegen dem neuen Spitzenreiter HSG Hunsrück im Heimspiel mit 23:27.

Die Zweibrückerinnen waren vom Anwurf weg eigentlich gut in der Partie. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Lydorf fand immer wieder Wege, die Hunsrücker Abwehr auszuspielen und sich in gute Abschlusspositionen zu bringen. Doch diese Chancen wurden zunächst zu selten genutzt. Hunsrücks Torhüterin Vanessa Gerken, die schon in der 2. Bundesliga auf der Platte stand, machte den 64erinnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Nach rund 20 Minuten lag die HSG Hunsrück deshalb schon recht komfortabel mit 10:5 vorn.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeberinnen zunächst dran. Nach 40 Minuten hieß es 17:15 für die Gäste. Doch dann der große Dämpfer: Lucy Hilz sah noch in der gleichen Spielminute ihre dritte Zeitstrafe – und damit die Rote Karte. Weil Renata Wilga kurz zuvor ebenfalls für zwei Minuten vom Platz gestellt worden war, mussten die Zweibrückerinnen erneut in doppelter Unterzahl agieren. Und diesmal nutzte der Spitzenreiter den Vorteil aus. Hunsrück schraubte den Vorsprung in kurzer Zeit auf fünf Tore in die Höhe (15:20; 42. Minute). Die SV-Frauen versuchten zwar die zweite Aufholjagd an diesem Nachmittag zu starten. Doch Hunsrück spielte abgezockt. Zu oft konnte der SV 64 die Durchbrüche des Gegners nur auf Kosten eines Siebenmeters stoppen. Und im Angriff warfen die Löwinnen gegen Ende wieder zu viele Fahrkarten. So hielt die HSG den Vorsprung konstant bei vier bis fünf Treffern und gewann am Ende recht ungefährdet.