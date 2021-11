Handball-Oberliga : Löwinnen müssen beim Dritten Bassenheim ran

Zweibrücken Die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken müssen am Samstag beim TV Bassenheim ran. Anwurf in der Kamelenberghalle ist um 19.30 Uhr. Der TVB steht momentan mit 12:4 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz.

Die letzte Niederlage kassierte das Team aus dem Landkreis Mayen Koblenz gegen die SF Budenheim. Doch seit vier Spielen sind die Bassenheimerinnen nun ungeschlagen und liegen in der Tabelle zwei Zähler vor den sechstplatzierten Zweibrückerinnen. Aus einer starken Mannschaft ragt bei den TV-Handballerinnen vor allem Rechts-Außen Nicole Hommen heraus. Doch auch in der Abwehr verlangen die Bassenheimerinnen ihren Gegnern mit ihrer beweglichen 6:0-Defensive einiges ab.

Am kommenden Wochenende muss SV-Trainer Rüdiger Lydorf auf jeden Fall auf Vera Jänicke verzichten, die aufgrund einer Schulterverletzung längerfristig ausfallen wird. Weitere Spielerinnen fehlten unter der Woche krankheitsbedingt im Training. Wer am Samstag bei den Löwinnen in Bassenheim zur Verfügung steht, entscheidet sich deshalb erst kurzfristig.