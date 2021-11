Handball-Oberliga : Dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen bleiben

Homburg Handball-Oberliga: TV Homburg am Samstag in Mülheim.

Trotzdem schlägt Jonas Guther, der mit Marvin Mebus das TVH-Spielertrainer-Duo bildet, warnende Töne an. Insbesondere der Mülheimer Mittelachse um Jan Hommen und Philipp Schwenzer müsse seine Mannschaft den Zahn ziehen. „Ansonsten hoffe ich einfach, dass wir an die Leistung aus dem Spiel gegen den TV Offenbach anknüpfen“, sagt Guther. Den nämlich hatte Homburg am letzten Spieltag zu Hause die erste Saisonniederlage zugefügt (31:26) und Platz zwei erobert.

Schon davor lief es bei den Homburgern was die Resultate angeht wie am Schnürchen. Auch wenn Guther und Mebus nicht mit jedem Auftritt ihrer Mannschaft restlos zufrieden waren – seit der knappen Niederlage gegen Mundenheim am zweiten Spieltag (21:23) haben die Homburger jedes Spiel für sich entschieden. Sollten die Saarpfälzer aber die Hoffnung gehabt haben, die Tabellenspitze am Samstag mit einem Sieg in jedem Fall erklimmen zu können, wird sich diese nicht erfüllen. Nachdem die Partie der Mundenheimer am letzten Spieltag gegen Vallendar wegen Coronafällen bei der VTV abgesagt worden war, findet das nächste Spiel des Spitzenreiters am Samstag gegen die SG Saulheim statt.