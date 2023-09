Oberliga-Handballer der SG SV 64/VT Zweibrücken Eberhards harte Arbeit in der Off-Season macht sich bezahlt

Der 21-jährige Jurastudent geht in seine zweite Saison bei den Löwen. In der vergangenen Runde konnte er nur selten auf sich aufmerksam machen. Zu oft warfen ihn Verletzungen zurück und auch die Umstellung auf das neue Spielsystem habe etwas Zeit gebraucht. „Die letzte Saison war für mich schwierig. Handballerisch war das für mich ein neues System, mit dem ich erst mal klarkommen musste. Leider kamen dann auch immer Verletzungen hinzu, die mich nach hinten warfen“, erklärt Eberhard. Kaum hatte er sich von einer erholt, kam gefühlt auch schon die nächste. So war es für den jungen Rückraumspieler kein einfaches Unterfangen, seinen Platz in der Mannschaft zu finden. Was sich dann auch auf seine Einsatzzeiten auswirkte. „Das kann ich definitiv nachvollziehen“, so Eberhard. So blieb es ein ewiger Teufelskreis, in dem sich der ehemalige Jugendspieler des SC Magdeburg befand. Er hat aber die richtigen Lehren aus der Situation gezogen und hat in der Off-Season an seiner Fitness gearbeitet. Nach guter Vorbereitung zeigt er sich bereit und motiviert. „Ich fühle mich jetzt deutlich besser. Ich habe viel an mir gearbeitet und bin auch bereit, mehr Minuten zu gehen“, sagt Eberhard.