Handball-Oberliga Soos soll wieder „Denker und Lenker“ sein

Soos selbst trug sich in der Partie sieben Mal in die Torschützenliste ein. Vollkommen zufrieden mit sich und der Leistung seiner Mannschaft war er aber nicht: „Die Anfangsphase war mal wieder nicht so gut. Ich weiß nicht, ob vielleicht zu viel Nervosität im Spiel ist, aber die ersten zehn bis 15 Minuten sind im Moment immer etwas holprig bei uns“, moniert Soos.