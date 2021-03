Entscheidung des Fußball-Regionalverbands Südwest : Auch die Oberliga-Saison ist abgebrochen

Der Ball wird auch in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in dieser Saison nicht mehr rollen. Foto: Svenja Hofer

Edenkoben/Jägersburg Die Zeichen standen schon vor der Videokonferenz am Montagabend klar auf Abbruch, nun ist es besiegelt: Auch der Fußball-Regionalverband (FVR) Südwest hat beschlossen, die Saison 2020/2021 in all seinen Spielklassen „sofort und damit unvollständig“ zu beenden.

Die Annullierung betrifft neben der Männer-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zudem die Frauen-, Jugend- und Juniorinnen-Regionalligen.

Nach den Entscheidungen seiner Mitgliedsverbände Rheinland, Saarland und Südwest sowie nach Videokonferenzen mit den Vereinen aller Spielklassen des Regionalverbandes sei dieser Entschluss „zwingend geboten“ gewesen, schreibt das Präsidium in seiner Mitteilung. Aufgrund der staatlichen Verfügungslage in Rheinland-Pfalz und im Saarland sei die rechtzeitige Aufnahme eines uneingeschränkten Mannschaftstrainings Anfang April und damit die Aufnahme des Spielbetriebs spätestens Anfang Mai nicht möglich. „Dadurch steht schon jetzt fest, dass ein rechtzeitiger Abschluss der Saison 2020/2021 in Wertung nicht erreicht werden kann.“ Darüber hinaus hätten fehlende wirtschaftliche und organisatorische Rahmenbedingungen einen Spielbetrieb schwer eingeschränkt und die Vereine erheblich belastet.

Da in allen Wettbewerben des Verbandes bis zum Lockdown Ende Oktober weniger als die Vorrunde ausgetragen wurde, bleibt die Saison ohne Wertung und wird annulliert, heißt es in der Mitteilung weiter. Es gibt keine Absteiger und es werden keine Aufsteiger aus den höchsten Spielklassen der drei Mitgliedsverbände zugelassen.

Soweit der Verband für übergeordnete Spielklassen Aufsteiger und Qualifikanten melden kann, werden diese nach dem letzten Tabellenstand unter Anwendung der Quotientenregelung (erreichte Punkte geteilt durch die Anzahl der Spiele mit drei Stellen hinter dem Komma) ermittelt. In der Männer-Oberliga, in der auch weiterhin der FSV Jägersburg aufläuft, würde in diesem Fall Eintracht Trier zum Meister und Regionalliga-Aufsteiger bestimmt, Wormatia Worms dürfte somit in die Aufstiegsrunde. Ob aber die Regionalliga-Gesellschafter nach dem Oberliga-Abbruch Aufsteiger zulassen, ist weiterhin offen (wir berichteten).

In den jeweiligen Tabellen der U19- und U17-Regionalliga liegen nach der Quotientenregel die Teams der SV Elversberg vorne. Diese dürften damit um den Aufstieg in die Junioren-Bundesliga spielen. In der Frauen-Regionalliga liegt der SV Göttelborn, der mit der SV Elversberg kooperiert, vorne. Dies würde zur Teilnahme an Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga berechtigen.