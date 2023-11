Fußball-Landesliga West Die Auswärtsbilanz des TSC ist „der Horror“

Erneut haben die Landesliga-Fußballer des TSC Zweibrücken in der Fremde verloren. Der TSC, der am heimischen Wattweiler Berg in sieben Spielen ungeschlagen ist (sechs Siege) kassierte am Samstag in der Partie beim TuS Hackenheim im sechsten Auswärtsspiel die fünfte Niederlage. Die Zweibrücker verloren mit 1:2 (0:2)