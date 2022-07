Fußball-Regionalliga Südwest : FC Homburg verpflichtet Nico Theisinger

Homburg Der 19-jährige Saarländer kommt aus der A-Jugend des Karlsruher SC.

Der 19-Jährige kickte in der Jugend bei der SV Elversberg und wechselte später zur U17 des KSC. In der vergangenen Saison absolvierte Theisinger 21 Partien in der U19-Bundesliga Südwest. Zudem stand er im März zweimal im Profikader des KSC, kam jedoch nicht zum Einsatz. Den Sprung in den Zweitligakader der Karlsruher schaffte er demnach nicht und war seit 1. Juli vertragslos. Der FC Homburg hat den Nachwuchsspieler, den er zuvor in einigen Trainingseinheiten sowie im Vorbereitungsmatch gegen den FV Diefflen (6:3) genauer unter die Lupe genommen hatte, nun mit seinem ersten Profivertrag, der bis 2024 gilt, ausgestattet. Trainer Timo Wenzel ist von dem ehrgeizigen Mittelfeldspieler überzeugt: „Er bringt Mut, Zweikampf- und Laufstärke mit. Nico ist eine Option für die Sechser-Position.“

Theisinger reiste am Dienstagmorgen ins Trainingslager nach Hirschegg/Kleinwalsertal nach, wo der FC Homburg bis Sonntag Quartier bezogen hat. Nach dem Spiel am Mittwochabend beim Landesligisten FC Kempten (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest) absolvieren die Grün-Weißen am Samstag in Kempten zwei Spiele in einem Blitzturnier gegen den baden-württembergischen Oberligisten FV Ravensburg und gegen den Bayernligisten TSV Kottau über je 60 Minuten. Nach einem weiteren Test am Sonntag beim bayrischen Kreisligisten TSV Legau treten die Homburger die Heimreise an. Die erste Begegnung nach der Rückkehr aus dem siebentägigen Trainingslager absolvieren die Grün-Weißen am kommenden Mittwoch um 19 Uhr in Altstadt gegen den Oberliga-Aufsteiger SV Auersmacher.