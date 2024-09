Handball-Regionalliga Südwest Valda will mit dem TV Homburg hoch in Liga drei

Valda war übrigens beim „Rückspiel“ in der Homburger Sport- und Spielhalle mit acht Treffern bester Torschütze seines neuen Teams. „Es ist insgesamt aber noch etwas Luft nach oben, auch was die Konstanz angeht.“ Mitte der zweiten Halbzeit führte das neue Team des 1,90-Meter-Hünen gegen Willstätt bereits mit sieben Toren, am Ende holte der TVW aber gewaltig bis zum 30:31 noch auf. Die letzten acht Minuten fehlte den Homburgern etwas die Kraft. „Wir haben zurzeit noch zu wenig Möglichkeiten zum Durchwechseln“, sagt Valda. Das ist auch Trainer Pedro Vieira bewusst. Dies soll sich in der letzten Woche vor dem Auftakt in der Regionalliga Südwest an diesem Samstag ab 18.30 Uhr in Homburg gegen den TV Nieder-Olm noch ändern. Mindestens ein neuer Spieler soll noch zum Team des Drittliga-Absteigers stoßen, wie Jörg Ecker, der sportliche Leiter des TV Homburg, mitteilte.