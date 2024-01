Hallenfußball Schafft Battweiler den Titel-Hattrick?

Für Christoph Wolf, den Sportlichen Leiter des SV Palatia Contwig, soll beim Turnier am Samstag „ganz klar der Spaß im Vordergrund“ stehen. Verletzungen sollen unbedingt vermieden werden, um mit vollen Kräften in die Rückrunde der Bezirksliga Westpfalz gehen zu können. Dort steckt die Palatia als Vorletzter (wie auch der Tabellen-14. Battweiler) im Abstiegskampf. Offizieller Vorbereitungsbeginn in Contwig war bereits am Freitagabend. Aus Sicht von Wolf ist Titelverteidiger SV Battweiler beim Budenzauber am Samstag erneut der Topfavorit auf den Titel. Das erste Halbfinale wird nach der Gruppenphase um 16.45 Uhr angepfiffen. Um 17.52 Uhr steigt das Finale. Um kurz nach sechs wird dann der neue – oder eben der alte – Titelträger des Turniers feststehen..